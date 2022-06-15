Доннарумма резко отреагировал на критику в свой адрес после поражения от Германии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался после сокрушительного поражения в Лиге наций от Германии (2:5).

«Мы разбиты. Никаких оправданий быть не может. Сегодня мы были плохи во всём.

Все мы совершаем ошибки, в том числе и я, но ошибки помогают нам расти.

Когда в интервью RAI Sport речь зашла о неудачной игре ногами, Доннарумма отреагировал с раздражением: «Когда это случалось раньше? В игре с «Реалом», когда на мне фолили?

Хотите обвинить во всём меня – пожалуйста. Я готов взять вину на себя, ведь я капитан. Я продолжаю идти с высоко поднятой головой», – заявил вратарь итальянцев.