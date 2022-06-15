Томас Мюллер: «Сборная Германии не лишена недостатков, но может обыграть кого угодно»

Футболист сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды над соперниками из Италии (5:2) в поединке Лиги наций.

«Сегодня мы были на кураже. Наши голы возникли не на ровном месте – это результат эффективной работы в прессинге. У нас качественный состав, хороший настрой и хороший проект. Наша команда всё ещё имеет недостатки, над которыми необходимо работать, но мы способны обыграть любую сборную», – заявил атакующий полузащитник «Баварии», поразивший ворота итальянцев на 51-й минуте.

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице своей группы с шестью набранными очками, уступая венграм. Италия располагается на третьей позиции с пятью баллами.