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Лига наций УЕФА

Манчини рассказал, чего ожидает от сборной Германии

13 Июня 2022 • 22:36 Комментировать
Германия
...
Италия
1.70 3.80 4.90
Через 22 ч. 43 мин.

В очередном туре Лиги Наций сборной Италии предстоит сразиться с немецкой сборной, одним из классических своих соперников. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал о том, чего ждет от матча и от соперника, который представляется ему как одна из лучших команд мира. Немцы, как и итальянцы, четыре раза выигрывали чемпионат мира.

- Ожидаю сильную Германию. У нее не только хорошие, сильные игроки, но и красивая игра. Германия играет высоко, динамично, атакует большими силами, умеет держать мяч. Я подчеркну - это одна из лучших команд в мире, - цитирует Манчини La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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окончен Казахстан 2:1 Словакия 5.70 3.45 1.70
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Идет 55 минута Исландия 1:1 Израиль 2.37 3.25 3.35
Идет 56 минута Франция 0:1 Хорватия 2.02 3.45 3.95
Идет 57 минута Дания 2:0 Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 75 минута РОССИЯ 0:0 Албания
14.06  19:00 Армения ... Шотландия 5.00 3.90 1.74
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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