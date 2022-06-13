Манчини рассказал, чего ожидает от сборной Германии

В очередном туре Лиги Наций сборной Италии предстоит сразиться с немецкой сборной, одним из классических своих соперников. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал о том, чего ждет от матча и от соперника, который представляется ему как одна из лучших команд мира. Немцы, как и итальянцы, четыре раза выигрывали чемпионат мира.

- Ожидаю сильную Германию. У нее не только хорошие, сильные игроки, но и красивая игра. Германия играет высоко, динамично, атакует большими силами, умеет держать мяч. Я подчеркну - это одна из лучших команд в мире, - цитирует Манчини La Gazzetta Dello Sport.