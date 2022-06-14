Италия пропустила пять голов за матч впервые за 55 лет

Сборная Италии очень давно не позволяла сопернику нечто подобное.

В сегодняшнем поединке Лиги наций между сборными Германии и Италии на табло горел счёт 5:0 уже к 69-й минуте. Это первый более чем за полвека случай, когда соперникам итальянцев удалось забить пять или более голов за матч, сообщает Opta. Ранее такое произошло в 12 мая 1957 года, когда сборная Югославия обыграла Италию со счётом 6:1.

Немецкая сборная поразила ворота Джанлуиджи Доннаруммы дважды до перерыва и ещё трижды – после. Дублем отметился нападающий «Челси» Тимо Вернер, забивший дважды в течение двух минут.