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Ньонто: «Мои родители шли на огромные жертвы, чтобы я мог тренироваться»

16 Июня 2022 • 22:40 Комментировать
Германия
5:2
Италия
окончен

Мы уже сообщали о том, что Вильфрид Ньонто установил новый рекорд итальянской сборной, став самым молодым игроком, забивавшим в ее составе. В интервью ITASportPress он рассказал о том, как его отец и мать шли на жертвы ради того, чтобы вырастить из сына достойного футболиста.

- В эти дни сбылось многое из того, о чем я мечтал. И это случилось благодаря жертвам, на которые шли мои родители. То, что они сделали для меня, невероятно. Моя мама работала прачкой в отеле, чтобы я мог ездить на тренировки. Когда я был маленьким, я не понимал этого, сейчас же испытываю странное чувство, - признался Ньонто.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Вильфрид Ньонто
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