Вернер высказался по поводу крупной победы над Италией

Немецкий форвард Тимо Вернер поделился с журналистами мнением по поводу крупной победы своей команды над итальянцами в Лиге наций.

Вернер сказал, что футболисты немецкой сборной планировали с первых минут начать диктовать сопернику свои условия, что в итоге и получилось сделать. Форвард отметил, что впервые за четыре матча «бундестим» владела большим преимуществом.

«Наконец-то мы показали, на что способны», - добавил Вернер.

Напомним, что сборная Германии уверенно расправилась с итальянцами с крупным счётом 5:2. Тимо Вернер отметился двумя забитыми мячами.