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Манчини признался, что хочет сделать из Италии сильную команду, которая выигрывала чемпионат Европы-2020

13 Июня 2022 • 22:09 Комментировать
Германия
...
Италия
1.70 3.80 4.90
Через 22 ч. 43 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что хочет сделать из сегодняшнего состава ту команду, которая выигрывала чемпионат Европы 2020 года.

«Впереди — дорога в гору. Всегда есть над чем работать, потому что мы хотим стать такой же сильной командой, как та, что выиграла чемпионат Европы. Сейчас уровень не тот, предстоит много работы», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Напомним, сборная Италии под руководством 57-летнего наставника стала победителем чемпионата Европы-2020. В финале итальянцы оказались сильнее англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

Позже в матче за выход на чемпионат мира команда сенсационно проиграла Северной Македонии со счётом 0:1, пропустив решающий мяч на 92-й минуте.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Чм-2022 евро-2020
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