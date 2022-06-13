Манчини признался, что хочет сделать из Италии сильную команду, которая выигрывала чемпионат Европы-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что хочет сделать из сегодняшнего состава ту команду, которая выигрывала чемпионат Европы 2020 года.

«Впереди — дорога в гору. Всегда есть над чем работать, потому что мы хотим стать такой же сильной командой, как та, что выиграла чемпионат Европы. Сейчас уровень не тот, предстоит много работы», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Напомним, сборная Италии под руководством 57-летнего наставника стала победителем чемпионата Европы-2020. В финале итальянцы оказались сильнее англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

Позже в матче за выход на чемпионат мира команда сенсационно проиграла Северной Македонии со счётом 0:1, пропустив решающий мяч на 92-й минуте.