​Санчо и Чилуэлл не попали в заявку сборной Англии на матч не из-за травм

УЕФА разрешил сборным заявить на Евро-2020 26 игроков, однако в заявку на конкретный матч можно по-прежнему включить только 23 футболистов. Именно по этой причине в заявку сборной Англии на матч против Хорватии не попали Джедон Санчо и Бен Чилуэлл. Травм у этих игроков нет.

«Мне жаль, что мы может включить только 23 игроков в заявку на матч. Нам пришлось закрывать некоторые позиции, поэтому Санчо и Чилуэлл не попали. Мне не нравится тот факт, что приходится исключать некоторых игроков из состава на крупном турнире», - высказался Саутгейт для BBC.