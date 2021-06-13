​Санчо и Чилуэлл не попали в заявку сборной Англии на матч не из-за травм

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13 Июня 2021, 16:43,
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УЕФА разрешил сборным заявить на Евро-2020 26 игроков, однако в заявку на конкретный матч можно по-прежнему включить только 23 футболистов. Именно по этой причине в заявку сборной Англии на матч против Хорватии не попали Джедон Санчо и Бен Чилуэлл. Травм у этих игроков нет.
«Мне жаль, что мы может включить только 23 игроков в заявку на матч. Нам пришлось закрывать некоторые позиции, поэтому Санчо и Чилуэлл не попали. Мне не нравится тот факт, что приходится исключать некоторых игроков из состава на крупном турнире», - высказался Саутгейт для BBC.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт, Бен Чилуэлл, Джедон Санчо