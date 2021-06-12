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Кирьяков: «Модрич имеет определенные проблемы»

12 Июня 2021, 21:44,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от матча Англия Хорватия в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Хорваты сейчас все-таки не те, что были три года назад. Тогда у них лидеры были в очень хорошей форме. Сейчас, например, Модрич имеет определенные проблемы, как мы видим. Проблемы эти связаны и с игровой практикой, он не всегда попадает в стартовый состав «Реала». Были у него нестабильные периоды, когда он не выходил, то есть сезон провёл неровно.

Мы помним, как хорваты закрыли путь англичанам в финальную часть чемпионата Европы, когда наша сборная вышла за счёт того, что Хорватия обыграла Англию на Уэмбли. Думаю, в Англии помнят об этом, поэтому противостояние между ними должно быть не простым. Они будут настраиваться очень серьёзно на такие матчи. Тем более, как я сказал, хорваты не те, а это значит, что у Англии прекрасные шансы провести очень хороший матч», - сказал Кирьяков.

 

 

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Англии, Сборная Хорватии, Лука Модрич, Сергей Кирьяков
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Комментарии (1)
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Loshkarev Sergey
12 Июня 2021, 21:51

Что за идиот??? Какие проблемы в Реале? Не выходил он в основе, потому что отдыхать дают ему, не железный он в 35

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