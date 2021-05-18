Олич: «Моё участие на чемпионате Европы практически невозможно»

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос, примет ли он участие в роли тренера на чемпионате Европы в составе сборной Хорватии.

Как говорится в информации от Sportske, Олич не против оказаться внутри национальной команды Хорватии хотя бы на первой игре против Англии, однако у него есть клубные обязательства, и уже на первом сборе «армейцев» Ивица должен быть с командой. Однако ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что у специалиста отпуск до 16 июня. До этого времени хорваты проведут два матча - против Армении и Англии.

23 марта стало известно о том, что Ивица Олич заменит Виктора Ганчаренко на посту главного тренера команды. По итогу сезона ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.