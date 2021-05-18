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Олич: «Моё участие на чемпионате Европы практически невозможно»

18 Мая 2021, 18:39,

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос, примет ли он участие в роли тренера на чемпионате Европы в составе сборной Хорватии. 

Как говорится в информации от Sportske, Олич не против оказаться внутри национальной команды Хорватии хотя бы на первой игре против Англии, однако у него есть клубные обязательства, и уже на первом сборе «армейцев» Ивица должен быть с командой. Однако ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что у специалиста отпуск до 16 июня. До этого времени хорваты проведут два матча - против Армении и Англии. 

23 марта стало известно о том, что Ивица Олич заменит Виктора Ганчаренко на посту главного тренера команды. По итогу сезона ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Хорватии, Ивица Олич
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