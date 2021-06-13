Филлипс: «Доволен своей игрой»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал победу над сборной Хорватии (1:0).

«Отличный результат, я доволен своей игрой. Нам осталось сыграть два матча на групповом этапе, мы должны сыграть так же, если не лучше.

Передача на Стерлинга? Я впервые отдал пас на Рахима с тех пор, как сыграл за сборную Англии. Три очка и голевая передача – это прекрасно.

Конкуренция с Рисом? Об этом много говорят. Да, мы играем на одной позиции, но я думаю, что нам комфортно выступать и вместе. Для меня большая честь играть в такой команде», - цитирует Филлипса пресс-служба УЕФА.

В следующем туре англичане сыграют со сборной Шотландии.

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