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Филлипс: «Доволен своей игрой»

13 Июня 2021, 23:47,

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал победу над сборной Хорватии (1:0).

«Отличный результат, я доволен своей игрой. Нам осталось сыграть два матча на групповом этапе, мы должны сыграть так же, если не лучше.

Передача на Стерлинга? Я впервые отдал пас на Рахима с тех пор, как сыграл за сборную Англии. Три очка и голевая передача – это прекрасно.

Конкуренция с Рисом? Об этом много говорят. Да, мы играем на одной позиции, но я думаю, что нам комфортно выступать и вместе. Для меня большая честь играть в такой команде», - цитирует Филлипса пресс-служба УЕФА.

В следующем туре англичане сыграют со сборной Шотландии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Англии, Кэлвин Филлипс
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