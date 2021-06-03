Кейн о Евро-2020: «Моя цель взять трофей»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назовёт свою карьеру провальной, если не сможет выиграть хотя бы один трофей в составе национальной команды.

После товарищеского матча против сборной Австрии Кейн заявил, что поставил себе цель победить на чемпионате Европы 2020 года. Футболист напомнил, что его отцу было всего лишь два года, когда сборная Англии стала триумфатором чемпионата мира. Игроку хочется снова принести родной стране какой-то трофей. Также Кейн не считает свою профессиональную карьеру полноценной, если в ней не будет титулов в футболке сборной Англии, передаёт Evening Standard.

Прогнозисты оценивают шансы Англии на победу на Евро-2020 в пять процентов.