Гол Стерлинга в ворота сборной Хорватии - видео

Сборные Англии и Хорватии провели свой первый матч на чемпионате Европы 2020 года. Встреча на «Уэмбли» не получилась яркой и событийной, но свой шанс британцы реализовали в начале второго тайма. Кэлвин Филлипс получил вертикальный пас на ход по правому краю поля, на скорости пофинтил и вложил мяч в ногу Рахиму Стерлингу, который расстрелял ворота с центра штрафной площади.

Британцы вышли на первом место в группе D, одолев главного конкурента. В понедельник будет сыгран еще один матч в этом квартете, когда встретятся национальные команды Шотландии и Чехии.

Видео голевого момента Стерлинга представлено ниже.

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