Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Гол Стерлинга в ворота сборной Хорватии - видео

13 Июня 2021, 18:53,

Сборные Англии и Хорватии провели свой первый матч на чемпионате Европы 2020 года. Встреча на «Уэмбли» не получилась яркой и событийной, но свой шанс британцы реализовали в начале второго тайма. Кэлвин Филлипс получил вертикальный пас на ход по правому краю поля, на скорости пофинтил и вложил мяч в ногу Рахиму Стерлингу, который расстрелял ворота с центра штрафной площади.

Британцы вышли на первом место в группе D, одолев главного конкурента. В понедельник будет сыгран еще один матч в этом квартете, когда встретятся национальные команды Шотландии и Чехии.

Видео голевого момента Стерлинга представлено ниже.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Хорватии, Рахим Стерлинг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков