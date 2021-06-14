5 главных моментов в игре сборной Англии в дебютной встрече на Евро-2020

В дебютной встрече на Евро-2020 сборная Англии, которая называется одним из фаворитов турнира, обыграла вице-чемпионов мира из Хорватии 1:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о поединке британцев.

Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы матчем против главного конкурента в группе. Хорваты, правда, мало чем отметились в этой встрече. Тем не менее кое-что о сборной Англии все узнали. Английское издание FourFourTwo отметило пять главных моментов.

Ротация состава

Давайте посмотрим, кто в воскресенье не вышел в стартовом составе: Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш и Рис Джеймс остались на скамейке запасных, а Бен Чилвелл и Джейдон Санчо даже не вышли на замену. Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон ещё не полностью здоровы.

Деклан Райс и Келвин Филлипс составили связку опорников в центре поля, но Хорватия, по крайней мере на бумаге, выглядела самым сильным из соперников Англии в группе, поэтому оба не будут нужны в каждой игре.

Это говорит о том, что мы должны увидеть ротацию состава в исполнении англичан, а не устоявшийся стартовый состав. Стоит ожидать увидеть что-то совсем другое в поединке против Шотландии.

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Незаменимый Филлипс?

Келвин Филлипс мог бы быть неожиданным решением, если бы Гарет Саутгейт не предпочел Кирана Триппьера на позиции левого защитника. И всё же надо сказать, что полузащитник "Лидса" был исключителен в центре поля сборной Англии.

Прессинг Филлипса, его энергия и работа в обороне были образцовыми, как и его передача, когда забивал Стерлинг. Это было типичным примером того, как Марсело Бьелса учит Филлипса играть на клубном уровне.

Может ли этот футболист неожиданно стать ключевой фигурой в полузащите сборной Англии этим летом? Возможно. Он просто в любом случае обязан выйти в старте против Шотландии.

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Мейсон Маунт – ключ к успеху

Его умения ставили под сомнение, его недооценивали, его называли любимчиком учителя.

Мейсон Маунт сыграл свою роль в качестве «десятки» под Харри Кейна. Однако Маунт предложил команде не только пас и динамизм.

Человек из "Челси" руководил прессингом сборной Англии и был великолепен без мяча, оказывая поддержку обоим вингерам – особенно Стерлингу, с которым он отлично взаимодействовал.

Необходимо более активное участие Кейна в игре

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Неудачная игра для Харри Кейна. Не всё сложилось хорошо – капитан сборной Англии почти не участвовал в игре атакующей линии команды. Больше всего мы видели его на экране, когда он ударился рёбрами о штангу.

Мы все думали, что Кейн должен играть важную роль, опускаясь глубже, чтобы подключиться к игре, но раз Маунт действует на таком уровне, возможно, Гарету Саутгейту стоит пересмотреть некоторые позиции, которые занимает нападающий. Тем не менее, только когда он оказывается на острие, его можно начать замечать ...

Неубедительный эксперимент с левым защитником

До этой игры Киран Триппьер провёл всего четыре матча на позиции левого защитника. Понятно, что Гарет Саутгейт хочет использовать как можно больше своих впечатляющих правых защитников, но и настоящие левые латерали Бен Чилуэлл и Люк Шоу тоже неплохи.

При этом Кайл Уокер был неубедителен на позиции правого защитника. Пожалуй, лучше использовать глубину на этой позиции, чтобы сохранить конкуренцию в борьбе за место в стартовом составе, чем заставлять футболистов играть не на своих сильных сторонах.

Андрей Центров