​Модрич атаковал британские медиа перед игрой против Англии

В воскресенье путь на чемпионате Европы начнут сборные Англии и Хорватии, которые сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли». Капитан хорватской команды Лука Модрич высказался по поводу настроений в лагере своих соперников.

«Я с нетерпением жду матча и не хочу слишком много говорить о том, что происходит в стане соперника. Это их высокомерие связано не столько с футболистами и сборной, сколько с людьми, которые её окружают. Я имею ввиду некоторых журналистов и комментаторов. В последнее время я не читаю многие СМИ», - заявил Модрич во время пресс-конференции.

Матч между сборными Англии и Хорватии стартует в 16:00 по московскому времени.