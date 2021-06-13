​Модрич атаковал британские медиа перед игрой против Англии

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13 Июня 2021, 10:31,
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В воскресенье путь на чемпионате Европы начнут сборные Англии и Хорватии, которые сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли». Капитан хорватской команды Лука Модрич высказался по поводу настроений в лагере своих соперников.
«Я с нетерпением жду матча и не хочу слишком много говорить о том, что происходит в стане соперника. Это их высокомерие связано не столько с футболистами и сборной, сколько с людьми, которые её окружают. Я имею ввиду некоторых журналистов и комментаторов. В последнее время я не читаю многие СМИ», - заявил Модрич во время пресс-конференции.
Матч между сборными Англии и Хорватии стартует в 16:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Хорватии, Лука Модрич