Модрич: «Сборная Хорватии не будет преклонять колено на Евро-2020»

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что «клетчатые» не собираются становиться на колено перед матчами чемпионата Европы-2020.

«Мы не собираемся преклонять колено. Это позиция нашей команды. Наша сборная против каких-либо проявлений дискриминации, но мы не считаем, что необходимо становиться на колено. Есть много других способов выразить свою позицию», - приводит слова полузащитника BBC.

В первом туре группового раунда Евро сборная Хорватии сыграет против Англии. Поединок пройдет в воскресенье, 13 июня. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.