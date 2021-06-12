Модрич: «Сборная Хорватии не будет преклонять колено на Евро-2020»

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12 Июня 2021, 15:34,
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Хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что «клетчатые» не собираются становиться на колено перед матчами чемпионата Европы-2020.
«Мы не собираемся преклонять колено. Это позиция нашей команды. Наша сборная против каких-либо проявлений дискриминации, но мы не считаем, что необходимо становиться на колено. Есть много других способов выразить свою позицию», - приводит слова полузащитника BBC.
В первом туре группового раунда Евро сборная Хорватии сыграет против Англии. Поединок пройдет в воскресенье, 13 июня. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич