Хорватия совсем не впечатлила на «Уэмбли»: Кейн и компания начинают Евро с победы

В рамках первого тура группового этапа Евро-2020 на «Уэмбли» сыграли Англия и Хорватия.

На стадионе «Уэмбли» чемпионат Европы и закончится, но пока об этом думать не хочется. Первый матч главный стадион Евро принимал тоже с отличной вывеской: Англия – Хорватия. Команда Гарета Саутгейта с ходу должна была доказать, достойна ли она звания главного претендента на трофей. В рамках Лиги наций «три льва» с хорватами справились, выиграв один матч и однажды сыграв вничью, но сейчас ставки гораздо выше.

И футболисты Саутгейта это понимали, начав матч очень уверенно. Пожалуй, на этом Евро ещё никого так не давили в первые минуты, как хорватов. Вице-чемпионы мира вообще не появлялись на чужой половине поля, с трудом отбивая атаки англичан. Точнее, отбить атаки скорее помогла удача. Стерлинг разогнался в быстрой атаке, нашёл в центре штрафной площади Фила Фодена, который аккуратно крутил под штангу, в неё же и попав.

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Следующий момент англичане создали после углового удара. Подача у Маунта не получилась, но вынос последовал аккурат на Филлипса. Келвин с ходу пробил метров с 15, но теперь уже выручил Доминик Ливакович. Защитник сборной Англии попадали в кадр, только когда подключались к атаке. Джордан Пикфорд откровенно скучал. Но несмотря на такое преимущество, англичане так и не сумели открыть счёт в первые полчаса игрового времени.

К концу тайма хорваты «съели» преимущество англичан. Умный центр поля (Модрич, Брозович, Ковачич) наладил владение, прессинг и отбор. Надолго затихла игра, разгоревшаяся только на исходе часа. Англичане наконец-то соорудили голевую атаку. Уокер отдал пас на Филлипса, тот ушёл от подката на правом фланге, сместился чуть в центр и выдал проникающую передачу на Стерлинга. Рахим на рывке опередил Брозовича и проткнул сферу мимо Ливаковича метров с восьми – 1:0.

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Сразу же мог второй мяч забивать Кейн, но вместо этого лишь врезался в штангу, пытаясь замкнуть прострел Маунта. Момент смотрелся опасно со всех сторон – и гол мог случиться, и травму Кейн мог получить. Но ничего не произошло в итоге. У Хорватии же в атаке ничего ровным счётом не получалось, поэтому Далич бросил в бой Брекало и Николу Влашича, заменив Брозовича и Крамарича. «Шашечный» состав стал более атакующим.

Ровным счётом ничего не изменилось после перестановок. Англия перешла на контратакующую модель (вышел Рэшфорд), спокойно удержав минимальный перевес. Атака сборной Хорватии совсем не впечатлила, «три льва» в некоторые моменты выглядели мощно, но цельной картины первый матч тоже не дал. Резюмировать можно лишь то, что Англия начала Евро-2020 с домашней победы, а Златко Даличу есть над чем подумать.