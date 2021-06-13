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Хорватия совсем не впечатлила на «Уэмбли»: Кейн и компания начинают Евро с победы

13 Июня 2021, 17:54,
В рамках первого тура группового этапа Евро-2020 на «Уэмбли» сыграли Англия и Хорватия.
Протокол игры  
Англия 1:0 Хорватия
(1:0) Стерлинг Рахим 57'    
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Мингс Тайрон Триппьер Киран Филлипс Кэлвин Райс Деклан Стерлинг Рахим   90' (Калверт-Льюин Доминик (   90') Маунт Мэйсон Фоден Фил   64'   71' (Рэшфорд Маркус (   71') Кейн Гарри   82' (Беллингхем Джуд (   82')
Запасные: Грилиш Джек Сака Букайо Хендерсон Джордан Коди Конор Джеймс Рис II Шоу Люк Уайт Бен Джонстон Сэм Хендерсон Дин
Ливакович Доминик Врсалько Шиме Вида Домагой Чалета-Цар Дуе   42' Гвардиол Йошко Брозович Марсело   66'   70' (Брекало Йосип (   70') Крамарич Андрей   70' (Влашич Никола (   70') Модрич Лука Ковачич Матео   48'   85' (Пашалич Марио (   85') Перишич Иван Ребич Анте   78' (Петкович Бруно (   78')
Запасные: Слуга Симон Будимир Анте Шкорич Миле Иванушец Лука Калинич Ловре Бадель Милан Брадарич Домагой Юранович Йосип
13 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

На стадионе «Уэмбли» чемпионат Европы и закончится, но пока об этом думать не хочется. Первый матч главный стадион Евро принимал тоже с отличной вывеской: Англия – Хорватия. Команда Гарета Саутгейта с ходу должна была доказать, достойна ли она звания главного претендента на трофей. В рамках Лиги наций «три льва» с хорватами справились, выиграв один матч и однажды сыграв вничью, но сейчас ставки гораздо выше.

И футболисты Саутгейта это понимали, начав матч очень уверенно. Пожалуй, на этом Евро ещё никого так не давили в первые минуты, как хорватов. Вице-чемпионы мира вообще не появлялись на чужой половине поля, с трудом отбивая атаки англичан. Точнее, отбить атаки скорее помогла удача. Стерлинг разогнался в быстрой атаке, нашёл в центре штрафной площади Фила Фодена, который аккуратно крутил под штангу, в неё же и попав.

Embed from Getty Images

Следующий момент англичане создали после углового удара. Подача у Маунта не получилась, но вынос последовал аккурат на Филлипса. Келвин с ходу пробил метров с 15, но теперь уже выручил Доминик Ливакович. Защитник сборной Англии попадали в кадр, только когда подключались к атаке. Джордан Пикфорд откровенно скучал. Но несмотря на такое преимущество, англичане так и не сумели открыть счёт в первые полчаса игрового времени.

К концу тайма хорваты «съели» преимущество англичан. Умный центр поля (Модрич, Брозович, Ковачич) наладил владение, прессинг и отбор. Надолго затихла игра, разгоревшаяся только на исходе часа. Англичане наконец-то соорудили голевую атаку. Уокер отдал пас на Филлипса, тот ушёл от подката на правом фланге, сместился чуть в центр и выдал проникающую передачу на Стерлинга. Рахим на рывке опередил Брозовича и проткнул сферу мимо Ливаковича метров с восьми – 1:0.

Embed from Getty Images

Сразу же мог второй мяч забивать Кейн, но вместо этого лишь врезался в штангу, пытаясь замкнуть прострел Маунта. Момент смотрелся опасно со всех сторон – и гол мог случиться, и травму Кейн мог получить. Но ничего не произошло в итоге. У Хорватии же в атаке ничего ровным счётом не получалось, поэтому Далич бросил в бой Брекало и Николу Влашича, заменив Брозовича и Крамарича. «Шашечный» состав стал более атакующим.

Ровным счётом ничего не изменилось после перестановок. Англия перешла на контратакующую модель (вышел Рэшфорд), спокойно удержав минимальный перевес. Атака сборной Хорватии совсем не впечатлила, «три льва» в некоторые моменты выглядели мощно, но цельной картины первый матч тоже не дал. Резюмировать можно лишь то, что Англия начала Евро-2020 с домашней победы, а Златко Даличу есть над чем подумать.

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Англии, Сборная Хорватии
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Комментарии (5)
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0
CELTIC FROST
13 Июня 2021, 18:58

скучно...

0
crocodile
13 Июня 2021, 18:57

Миша, шо ожидал то ладно, но шахматный непорядок с импотенцией это шо?
нечяйанно по Фрейду выпало?

0
Misha_diablo_football
13 Июня 2021, 18:14

Англия вполне заслужено победила, Хорватия же с свою очередь не показала ничего кроме дальнего неопасного удара Модрича, жаль я ожидал от этой игры нечто большего но нет Англичане реализация хромает а у шахматных с импотенцией не всё в порядке...

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0
Super fanat
13 Июня 2021, 18:08

Абсолютно логичная победа сборной Англии! Хорватия действительно постарела и несколько отсырел её порох, Англия же обладает сейчас одним из лучших молодых поколений, сопоставимым, наверное, только с Францией. Забавно, что забил именно косячник Стерлинг :) Но талантом он обладает, сориентировался в нужной ситуации (пусть позже и пустил по воробьям), подтвердив свой уровень. В целом же ожидал матча намного поярче, но он был скучен... Вот уж действительно, Англии много не было нужно, они осторожничали, как и хорваты, вот только последним победа была нужна кровь из носу. Англия просто банально лучше подготовилась к поединку, замены же хорватов не сработали. Нет, у них будет шанс выйти из группы (и они выйдут), но вот претендовать на победу в турнире они будут очень навряд ли. Англия же играла с запасом и, думаю, себя ещё покажет. Её и с победой.

3
Bartimeus
13 Июня 2021, 18:06

Матч нереализованного потенциала, было скучно.

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