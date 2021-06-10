Магуайр возобновил тренировки перед матчем с Хорватией

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр залечил повреждение и возобновил тренировки с национальной командой. Об этом рапортуют британские СМИ.

Напомним, что из-за травмы футболист не смог помочь «красным дьяволам» в финальном поединке Лиги Европы против испанского «Вильярреала». Манкунианцы потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

Сборная Англии стартует на чемпионате Европы в воскресенье, 13 июня. Соперником подопечных Гарета Саутгейта будет команда Хорватии. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру