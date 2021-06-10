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Магуайр возобновил тренировки перед матчем с Хорватией

10 Июня 2021, 13:42,

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр залечил повреждение и возобновил тренировки с национальной командой. Об этом рапортуют британские СМИ.

Напомним, что из-за травмы футболист не смог помочь «красным дьяволам» в финальном поединке Лиги Европы против испанского «Вильярреала». Манкунианцы потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

Сборная Англии стартует на чемпионате Европы в воскресенье, 13 июня. Соперником подопечных Гарета Саутгейта будет команда Хорватии. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Магуайр
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