Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии после Евро-2020

Стало известно будущее главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после чемпионата Европы-2020. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Генри Винтер, 50-летний наставник останется у руля команды вне зависимости от результата команды на континентальном турнире.

В федерации футбола Англии довольны работой Саутгейта. Руководство считает, что команда отлично прогрессирует и может одержать победу на чемпионате мира-2022. Гарет занимает пост главного тренера национальной сборной с 2016 года.

На Евро-2020 англичане стартуют поединком против Хорватии. Игра пройдет в воскресенье, 13 июня.

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