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На Евро-2016 Клаттенбург мечтал о вылете сборной Англии

10 Июня 2021, 23:28,

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург признался, что на Евро-2016 года просто мечтал о скорейшем вылете сборной Англии. И его желание сбылось, когда британцы неожиданно проиграли Исландии уже в 1/8 финала.

- Я судил финал турнира, и это после решающих матчей Кубка Англии и Лиги чемпионов того сезона. Нам нужно, чтобы Англия вылетела как можно быстрее. Я большой фанат сборной Англии и буду ее поддерживать еще сильнее, ведь в 2016 году хотел, чтобы она поскорее убралась с моего пути. Любой судья из любой страны солжет, если скажет иные слова. Нам всем хочется судить полуфиналы и финалы.

Тогда я также волновался, что Уэльс пробился в полуфинал, а нам нельзя судить британские команды. Это успех для них, но попади они в финал, они бы убили мою мечту, - заявил Клаттенбург the Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Марк Клаттенбург
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