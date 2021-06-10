На Евро-2016 Клаттенбург мечтал о вылете сборной Англии

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург признался, что на Евро-2016 года просто мечтал о скорейшем вылете сборной Англии. И его желание сбылось, когда британцы неожиданно проиграли Исландии уже в 1/8 финала.

- Я судил финал турнира, и это после решающих матчей Кубка Англии и Лиги чемпионов того сезона. Нам нужно, чтобы Англия вылетела как можно быстрее. Я большой фанат сборной Англии и буду ее поддерживать еще сильнее, ведь в 2016 году хотел, чтобы она поскорее убралась с моего пути. Любой судья из любой страны солжет, если скажет иные слова. Нам всем хочется судить полуфиналы и финалы.

Тогда я также волновался, что Уэльс пробился в полуфинал, а нам нельзя судить британские команды. Это успех для них, но попади они в финал, они бы убили мою мечту, - заявил Клаттенбург the Daily Mail.