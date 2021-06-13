Вида: «Сегодня Англия была лучше»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал поражение от сборной Англии (0:1).

«Мы должны поздравить Англию, сегодня они были лучше. Наша команда выложилась на максимум. Мы будем бороться до конца и не сдадимся. Наша цель – выход в плей-офф, сделаем всё, чтобы добиться этого», - приводит слова хорватского защитника HRT.

В пятницу, 18 июня, сборной Хорватии предстоит сыграть против сборной Чехии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Помимо Чехии и Англии, в группу к хорватам попала и сборная Шотландии, с которой подопечные Далича сыграют 22 июня.