Вида: «Сегодня Англия была лучше»

|
13 Июня 2021, 19:43,
|
|
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал поражение от сборной Англии (0:1).
«Мы должны поздравить Англию, сегодня они были лучше. Наша команда выложилась на максимум. Мы будем бороться до конца и не сдадимся. Наша цель – выход в плей-офф, сделаем всё, чтобы добиться этого», - приводит слова хорватского защитника HRT.
В пятницу, 18 июня, сборной Хорватии предстоит сыграть против сборной Чехии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Помимо Чехии и Англии, в группу к хорватам попала и сборная Шотландии, с которой подопечные Далича сыграют 22 июня.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Хорватии, Домагой Вида