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​Кейн, Фоден и Маунт – в составе сборной Англии на матч с Хорватией

13 Июня 2021, 14:43,

Воскресную программу на чемпионате Европы откроет поединок между сборными Англии и Хорватии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Райс, Мингс, Уокер, Филлипс, Фоден, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Стартовый свисток на стадионе «Уэмбли» прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что в одной группе со сборными Англии и Хорватии также выступают команды Шотландии и Чехии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
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