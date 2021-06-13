​Кейн, Фоден и Маунт – в составе сборной Англии на матч с Хорватией

Воскресную программу на чемпионате Европы откроет поединок между сборными Англии и Хорватии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Райс, Мингс, Уокер, Филлипс, Фоден, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Стартовый свисток на стадионе «Уэмбли» прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что в одной группе со сборными Англии и Хорватии также выступают команды Шотландии и Чехии.