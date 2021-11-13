На следующей неделе свой решающий поединок в рамках отбора на чемпионат мира будет проводить сборная Украины. Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф раунд, украинцам необходимо побеждать Боснию и Герцеговину, а также надеяться в параллельном матче на победу Франции над Финляндией.

Если же события сложатся для них неудачным образом, то игра с боснийцами станет последней для Александра Петракова в качестве главного тренера. Такой информацией поделилось местное издание Meta-ratings.com.ua.

Примечательно, что эти слухи пока никак не прокомментировал неофициальный телеграм-канал УАФ, который зачастую в случаях с распространением неправдивых фактов мгновенно реагирует на происходящее.