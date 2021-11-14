​Глава УАФ: «Петраков никогда не возьмёт в сборную Украины футболистов, играющих в России»

Андрей Павелко, который возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, высказался по поводу политики Александра Петракова. Последний, напомним, принял сборную Украины после ухода Андрея Шевченко – пока на временной основе.

В эфире «Радио НВ» Павелко сказал, что Петраков никогда не вызовет в украинскую сборную футболиста, который выступает в российском клубе. Глава УАФ отметил, что ему импонирует такая позиция тренера.

Сборная Украины сохраняет шансы на попадание в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. «Жёлто-синим» нужно обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на приемлемый для себя результат в матче Финляндия – Франция.