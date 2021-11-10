​Ярмоленко передал бонусы за Евро-2020 на благотворительность

Украинский футболист Андрей Ярмоленко, выступающий за «Вест Хэм», передал заработанные за выступление на чемпионате Европы бонусы на благотворительность, сдержав обещание. Об этом игрок сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

В среду Ярмоленко и его агент Вадим Шаблий передали медицинское оборудование одной из киевских больниц.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Украины добралась до четвертьфинала, где крупно проиграла Англии.

В ноябре сборная Украины проведёт заключительный матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт во вторник, 16 ноября.