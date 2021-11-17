Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат мира играли сборные Боснии и Герцеговины и Украины. На трибунах между фанатами произошёл конфликт, о котором рассказывает телеграм-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.

По данным источника, фанаты сборной Украины продемонстрировали фанатам боснийской национальной команды перевёрнутый флаг России. Местные болельщики увидели в этом провокацию, считая, что им показывают флаг Сербии.

Некоторые фанаты принялись прорываться в гостевой сектор для выяснения отношений. Впрочем, органы правопорядка быстро погасили конфликт.

Напомним, сборная Украины выиграла этот матч со счётом 2:0 и прошла в плей-офф за право выступить на чемпионате мира.