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Чемпионат мира по футболу 2022

Украина удвоила преимущество в матче с Боснией и Герцеговиной

17 Ноября 2021 • 00:28 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:2
Украина
окончен

В эти минуты проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором Босния и Герцеговина принимает Украину.

В первом тайме команды голов не забили. Однако после перерыва гости прибавили. К 80-й минуте счет 2:0 в пользу Украины. Второй мяч забил Артём Довбик. Перехватил мяч на своей половине поля Шапаренко и тут же забросил на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером и спокойно переиграл Василя, пробив в нижний ближний угол.

Напомним, в параллельной встрече Финляндия дома проигрывает Франции (0:2).

Если Украина доведет поединок до победы, то займет второе место в группе и будет играть в стыковых матчах.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.

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Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины
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