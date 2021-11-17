Украина удвоила преимущество в матче с Боснией и Герцеговиной

В эти минуты проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором Босния и Герцеговина принимает Украину.

В первом тайме команды голов не забили. Однако после перерыва гости прибавили. К 80-й минуте счет 2:0 в пользу Украины. Второй мяч забил Артём Довбик. Перехватил мяч на своей половине поля Шапаренко и тут же забросил на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером и спокойно переиграл Василя, пробив в нижний ближний угол.

Напомним, в параллельной встрече Финляндия дома проигрывает Франции (0:2).

Если Украина доведет поединок до победы, то займет второе место в группе и будет играть в стыковых матчах.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.