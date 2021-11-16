Сборная Украины объявила состав на матч с Боснией и Герцеговиной

Сегодня, 16 ноября, в Зенице пройдет матч квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Украинцы объявили стартовый состав. С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:

Украина: Бущан, Забарный, Степаненко, Матвиенко, Тымчик, Малиновский, Зинченко, Соболь, Ярмоленко (К), Яремчук, Цыганков.

Напомним, для выхода в стыковые матчи гостям обязательно нужно побеждать и смотреть на результат параллельного матча Финляндия - Франция. Финны не должны завоевать три очка, иначе победа Украины не будет иметь никакого смысла. На текущий момент украинцы в таблице отстают от Финляндии на два очка.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.