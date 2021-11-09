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Джеко может не сыграть с Украиной

09 Ноября 2021 • 00:59 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Украина
16.11 22:45

Совсем скоро Босния и Герцеговина проведет очень важный матч в рамках квалификации ЧМ-2022. Команде предстоит сразиться со сборной Украины.

Однако для болельщиков Боснии и Герцеговины появилась неприятная новость. Травмировался один из лидеров национальной команды форвард Эдин Джеко.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола страны, нападающий получил травму, выступая в Серии А  в составе «Интера».

После прохождения МРТ у игрока подтвердилось повреждение мышц задней поверхности бедра. В связи с этим Джеко прошел курс физиотерапии.

Поединок Босния Герцеговина — Украина пройдет 16 ноября.

На текущий момент в активе украинцев 9 очков в семи сыгранных поединках. Босния и Герцеговина набрала 7 пунктов в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины
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