​Шевченко: «Сборная Украины – команда всей моей жизни»

Андрей Шевченко уже начал работу с итальянским «Дженоа». Молодой тренер оставил тренерский мостик сборной Украины после Евро-2020, где команда добралась до четвертьфинала. Теперь с украинской сборной работает Александр Петраков – пока что с приставкой «и.о.»

В программе «Великий футбол» Шевченко пожелал сборной Украины, в частности тренерскому штабу команды, удачи перед заключительной игрой отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины.

«Сборная Украины – это команда всей моей жизни», - высказался Шевченко.

Сборной Украины для попадания в стыковые игры за право сыграть на чемпионате мира нужно обыгрывать Боснию и Герцеговину, а также надеяться на приемлемый результат в игре Финляндия – Франция.