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Чемпионат мира по футболу 2022

​Почему России выгодно, чтобы Украины не было в стыковых матчах

15 Ноября 2021 • 22:33 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Украина
4.80 4.05 1.75
Через 23 ч. 20 мин.

Сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира, но ещё не всё потеряно. В конце марта команда Валерия Карпина сыграет в плей-офф, где будут разыграны последние три билета на мундиаль от УЕФА. В стыковых играх также может оказаться сборная Украины, но России это не выгодно. Связано это уж никак не с напряжением в отношениях между двумя странами, а с турнирной составляющей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию.

Поражение от Хорватии стало ударом для сборной России. Прямая путёвка на чемпионат мира была где-то рядом, но надо признать, что Хорватия заслужила победу. Валерию Карпину и его команде предстоит сделать выводы, перевернуть страницу и начинать готовиться к стыковым играм.

Формат стыковых игр изменился и теперь представляет собой не привычную дуэль двух сборных за одну путёвку. 12 сборных будут разделены на 3 мини-турнира – в каждом из них на кону будет стоять один билет в Катар. Мини-турнир представляет собой три матча между четырьмя командами: два полуфинала и финал.

Поскольку полуфиналы и финал состоят из одного матча, фактор поля особенно важен. 6 сборных с лучшими показателями по итогам отбора окажутся в числе сеяных и проведут полуфинал дома. Сборная России совершенно точно попадёт в список сеяных и в полуфинале сыграет на своём стадионе. При этом первым соперником команды Валерия Карпина точно не станет Португалия, которая тоже будет посеяна. Уже хорошо.

Понятно, что в первом полуфинале сборная России будет принимать команду из числа несеяных. Пока ясно лишь то, что в списке потенциальных соперников команды Валерия Карпина есть крепкая Австрия и прогрессирующая Северная Македония. В остальном ситуация с посевом пока не определена.

Один из потенциальных соперников сборной России выступает в группе D. Там во вторник заочно за место в плей-офф будут бороться Финляндия и Украина. О раскладах в этой борьбе мы уже говорили, поэтому рассмотрим ситуацию лишь через призму плей-офф. В теории финны могут оказаться сеяными, но такая вероятность невысока. Даже победы над Францией Финляндии может не хватить для посева. Скорее всего, «суоми» при финише вторыми окажутся несеяными. Если же второе место займёт Украина, то она окажется несеяной совершенно точно.

При проходе сборной Украины список возможных соперников сборной России сократится с шести несеяных команд до пяти, ведь сборные будут разведены по разным мини-турнирам по понятным причинам. То есть вероятность попасть на неприятную и неудобную сборную Австрии повысится. Плюс в числе несеяных может оказаться, например, сборная Уэльса. Становится понятно, что для россиян выгоднее иметь в списке несеяных Финляндию, на которую можно попасть и – что важно – которую можно обыгрывать. На Евро-2020 сборной России удалось переиграть «суоми», так что этот противник вряд ли может пугать.

Словом, футбольной России во вторник вечером нужно будет болеть за Боснию и Герцеговину и/или Финляндию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины
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16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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