​Защитник Украины Кривцов: «Думаю, мы сильнее Боснии и Герцеговины»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов дал комментарий перед игрой против Боснии и Герцеговины.

Чтобы оказаться в плей-офф за право выступить на чемпионате мира, украинцам нужно побеждать в гостях у Боснии и Герцеговины и надеяться на благоприятный для себя результат в матче Финляндия – Франция.

- У боснийцев ряд игроков выступает в топ-чемпионатах. Пьянич, Джеко… это хорошая сборная. Но, я считаю, как команда мы сильнее, - высказался Кривцов для YouTube-канала vZbirna.

Матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины пройдёт во вторник, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.