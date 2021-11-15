​Защитник Украины Кривцов: «Думаю, мы сильнее Боснии и Герцеговины»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов дал комментарий перед игрой против Боснии и Герцеговины.
Чтобы оказаться в плей-офф за право выступить на чемпионате мира, украинцам нужно побеждать в гостях у Боснии и Герцеговины и надеяться на благоприятный для себя результат в матче Финляндия – Франция.
- У боснийцев ряд игроков выступает в топ-чемпионатах. Пьянич, Джеко… это хорошая сборная. Но, я считаю, как команда мы сильнее, - высказался Кривцов для YouTube-канала vZbirna.
Матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины пройдёт во вторник, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
-уле тут уже думать.
в шести играх, из которых как минимум три нужно было выигрывать, вы удумали набрать 6 очков.