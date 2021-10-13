​Какие шансы Украины поехать на чемпионат мира

В отборочной группе D, где выступает сборная Украины, ожидается интереснейшая развязка за право выйти в плей-офф и бороться там за билет на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации и оценивает шансы украинской национальной команды отправиться на мундиаль в Катар.

В октябре сборная Украины раздобыла четыре очка. Сначала команда Александра Петракова обыграла на выезде Финляндию, а затем – дома сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Шесть из семи прошедших игр отбора «жёлто-синие» завершили вничью. Две осечки в играх против Казахстана могут слишком дорого стоить украинцам. Впрочем, шансы выйти на чемпионат мира у команды остаются.

Давайте посмотрим на турнирную ситуацию в группе D.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Путёвка на ЧМ Франция 6 3 3 0 8 3 +5 12 2 Плей-офф Украина 7 1 6 0 9 8 +1 9 3 Финляндия 6 2 2 2 7 7 0 8 4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8 7 +1 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5 12 -7 3

В следующем туре сборная Франции будет принимать Казахстан. Скорее всего, в этой игре команда Дидье Дешама оформит первое место в группе и получит билет на чемпионат мира. В основу наших дальнейших рассуждений мы заложим то, что сенсации на «Стад де Франс» 13 ноября не случится. То есть мы будем рассматривать борьбу Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины за второе место в группе. На текущий момент вторыми идут украинцы, но по потерянным очкам они уступают обоим конкурентам.

Сборная Финляндии точно выйдет в плей-офф, если в оставшихся матчах обыграет Боснию и Герцеговину (на выезде) и Францию (дома). Одной победы над Боснией Финляндии хватит в том случае, если через пару дней боснийцы не проиграют Украине.

Если финны сыграют с боснийцами вничью, то им придётся обыгрывать французов (ничьей не хватит, ведь украинцы или боснийцы точно окажутся выше как минимум по разности голов). При этом даже победы над Францией после ничьей с Боснией финнам может оказаться недостаточно, ведь Украина может оказаться выше при своей победе над Боснией. Тут всё будет зависеть от разности мячей. Как видим, четырёх баллов финнам в ноябре может не хватить.

Если Финляндия проиграет в гостях у Боснии и Герцеговины, то положение команды будет очень сложным. Ей нужно будет обыгрывать Францию как минимум с разницей в три гола (а то и больше) и надеяться при этом на ничью боснийцев и украинцев. Расклад прямо фантастический, согласитесь.

Пожалуй, самое лучшее положение сейчас у сборной Боснии и Герцеговины. Она занимает четвёртое место, но в ноябре будет принимать дома обоих конкурентов. Если боснийцы наберут шесть очков, они гарантируют себе второе место. Одной победы над Финляндией Боснии хватит в случае дальнейшей ничьей с Украиной. При этом финны не должны крупно обыграть французов (будет учитываться разность мячей).

Если Босния сыграет с Финляндией вничью, то тогда ей нужно будет обыгрывать Украину и надеяться на то, что финны не обыграют Францию, которая, как мы условились, уже не будет мотивирована. Если боснийцы уступят финнам дома, они сразу потеряют все шансы пробиться на чемпионат мира.

Сборной Украины в отборе осталось провести лишь один матч – против Боснии и Герцеговины на выезде. Украинцам хватит ничьей, если тремя днями ранее боснийцы и финны тоже сыграют вничью и финны при этом в последнем туре не обыграют Францию. При победе в Боснии Украине нужно, чтобы Финляндия в играх с теми же боснийцами и французами не набрала больше трёх-четырёх очков. Если финны при таком раскладе возьмут четыре балла, то их положение относительно украинцев определится по разности мячей. Просчитать тут непросто.

Кто бы ни занял второе место в этой группе, для выхода на чемпионат мира этой сборной нужно будет пройти плей-офф. Речь идёт не о традиционных «стыках», а о мини-турнире с полуфиналами и финалом, состоящими из одних матчей. В каждом из трёх путей плей-офф будут выступать крепкие команды. Учитывая этот факт, текущее положение в отборе, а также перспективу провести один или два матча плей-офф на выезде, шансы сборной Украины на поездку в Катар достаточно низкие. Надежда есть, но иллюзий строить не стоит.