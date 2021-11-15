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Чемпионат мира по футболу 2022

​Украина мечтает присоединиться к России: расклады для украинской сборной

15 Ноября 2021 • 12:10 Комментировать (3)
Финляндия
...
Франция
5.30 3.85 1.67
16.11 22:45

Вторник станет последним днём матчей основной части отбора на чемпионат мира в зоне УЕФА. Сборная Украины мечтает присоединиться к России в списке участников плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирному положению команды Александра Петракова и пытается понять, есть ли шансы.

В группе D сенсации не случилось – сборная Франции уже обеспечила себе первое место и путёвку на чемпионат мира в Катар. За второе место, дающее право побороться за билет на мундиаль в плей-офф весной, заочно поборются сборные Финляндии и Украины. Давайте посмотрим на турнирное положение в этом квинтете.

М Куда выходит Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Билет на ЧМ Франция 7 4 3 0 16 3 +13 15
2 Билет в плей-офф Финляндия 7 3 2 2 10 8 +2 11
3   Украина 7 1 6 0 9 8 +1 9
4   Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9 10 -1 7
5   Казахстан 8 0 3 5 5 20 -15 3

Финляндия – Франция

Босния и Герцеговина – Украина

По сути, всё в руках сборной Финляндии. Если она обыграет дома Францию, то останется на второй позиции в группе и окажется в плей-офф. Финны будут сверхмотивированы, а вот французам уже ничего не нужно. Наверняка Дидье Дешам не станет выпускать самый боевой состав, предоставив шанс игрокам ближайшего резерва и молодёжи. Словом, шансы обыграть действующих чемпионов мира в текущих обстоятельствах у сборной Финляндии есть.

Если Финляндия сыграет вничью с Францией, сборная Украины сможет её обойти при своей победе над Боснией и Герцеговиной. При таком раскладе всё будет зависеть от счёта, то есть от итоговой разности мячей или общего количества забитых мячей. А если, например, Финляндия и Франция сыграют 1:1, а Украина победит 2:1, то у финнов и украинцев показатели мячей будут одинаковыми – 11:9. В таком случае «жёлто-синие» окажутся выше за счёт перевеса в очных играх (4 очка против 1).

Если Финляндия свой матч проиграет, а Украина – выиграет, то вторыми финишируют украинцы. Здесь всё понятно.

Сборной Украины для попадания в плей-офф в любом случае нужно обыгрывать Боснию и Герцеговину на её поле, а потом уже надеяться на приемлемый результат в параллельном матче в Хельсинки. Откровенно говоря, шансов у команды Александра Петракова не так много, ведь даже обыграть боснийцев – непростая задача. Команда Боснии и Герцеговины не имеет турнирной мотивации, но наверняка она захочет реабилитироваться перед своими фанатами за домашнее поражение от Финляндии с результатом 1:3, которое поставило крест на надеждах сборной поехать на чемпионат мира.

Словом, сборная Украины может оказаться в компании России в плей-офф, но шансы «жёлто-синих» невысоки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Финляндии
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Vbishevcky
15 Ноября 2021 в 13:07
Наверное, любая сборная мечтает в стыках встретиться с Россией , т.к. слабее соперника не найти.
Spirit
15 Ноября 2021 в 13:20
Словакия и Словения тоже так думали, когда попали в группу со сборной Россией)
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:24
Украинцы сами себя загнали в ловушку последнего матча своими нечейками. При таком составе должны второе место занимать по любому. Желаю им удачи!
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15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
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15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
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