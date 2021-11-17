Французы подсобили и сами победили: сборная Украины остается в борьбе за путёвку на ЧМ-2022

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная Украины гостила в Боснии.

Семью матчами в Европе завершился групповой этапа отборочного раунда на чемпионат мира 2022. Одной из последних решала свою судьбу сборная Украины. «Жёлто-синие», по ходу квалификации уволившие Андрея Шевченко, мечтали только о попадании в стыковые матчи. Для этого команде Украины нужно было побеждать в гостях команду Боснии и Герцеговины и надеяться, что немотивированные французы обыграют финнов.

Боснийцы тоже были лишены мотивации, единственная задача команды Ивайло Петева – громко хлопнуть дверью, порадовать болельщиков домашней победой. Боснийцы играли без травмированного лидера нападения Эдина Джеко, а вот Петраков смог задействовать все лучшие силы: Яремчук, Ярмоленко. Цыганков, Зинченко, Малиновский. Первый момент как раз Руслан и создал. Вырвался на оперативный простор перед штрафной площадь и пробил в угол. Чуть-чуть не попал.

Пристреливались украинцы, явно показывая, кто более мотивирован и голоден. Боснийцы вроде старались, но играли явно без огонька. Дело Малиновского продолжил Зинченко, опасно пробивший метров с 20. Снова мимо. Далее подключили Яремчука, Соболь вырезал классный кросс, Роман в падении замкнул, но направил мяч на миллиметры правее створа. Гол в ворота Боснии явно назревал. Уже и защитник стали ошибаться, перед штрафной подарив мяч Ярмоленко. Вот только Андрей не ждал подарка и промахнулся.

За такую расточительность хозяева могли наказать перед перерывом. После подачи от угла поля Хаджикадунич классно пробил в угол, но Бущан не застоялся – спас свою команду. Вторую половину гости начали чуть спокойнее и подготовили почву для момента, который наконец-то стал голевым. На исходе часа игры Цыганков по левому флангу продрался к лицевой линии, откуда прострелил на ближнюю штангу. Ярмоленко оказался на месте центрального нападающего, стянул на себя защитников и продлил полёт мяча на дальний угол, где одинокий Зинченко спокойно закрыл эпизод – 0:1.

При Петракове сборная Украины играет в очень аккуратный футбол и гол, конечно, всё изменил. Куда больше стерильного владения, аккуратные замены по освежению центра поля (вышли Шапаренко, Зубков), предпочтение коротким передачам. Боснийцы забрали инициативу, даже навалились на ворота Бущана, но реальных проблем не создали. А в концовке матча украинцы добили своего оппонента. Довбик от центра поля убежал на рандеву с Василем и легко того переиграл – 0:2.

В параллельном матче немотивированная сборная Франции сделал подарок «жёлто-синим», в гостях обыграв Финляндию. А голы Зинченко и Довбика позволили Украине победить Боснию и вскочить на вторую строчку, гарантирующую участие в стыковых матчах.