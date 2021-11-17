Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 261 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Французы подсобили и сами победили: сборная Украины остается в борьбе за путёвку на ЧМ-2022

17 Ноября 2021 • 00:37 Комментировать (2)
Босния и Герцеговина
0:2
Украина
окончен

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная Украины гостила в Боснии.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина 0:2 Украина
    59' Зинченко Александр (0:1)
    79' Довбик Артём (0:2)
Василь Никола Ахмедходжич Анел Хаджикадунич Деннис Ковачевич Аднан Сушич Матео Прчич Саньин   64' (Крунич Раде (   64') Хаджиахметович Амир   71' (Превляк Смаил (   71') Гояк Амер   64' (Цимирот Гойко (   64') Стеванович Мирослав Демирович Эрмедин   66'   80' (Кодро Кенан (   80') Менало Лука   71' (Налич Ади (   71')
Запасные: Чивич Эльдар Пирич Кенан Йовичич Александар Ципетич Бранимир Саничанин Синиша Шехич Ибрагим Зилькич Алмедин
Бущан Георгий Забарный Илья   66' Степаненко Тарас Матвиенко Николай Тымчик Александр Малиновский Руслан   81' (Сидорчук Сергей (   81') Зинченко Александр Соболь Эдуард   64' (Шапаренко Николай (   64') Ярмоленко Андрей   82' (Караваев Александр (   82') Яремчук Роман   75' (Зубков Александр (   75') Цыганков Виктор   75' (Довбик Артём (   75')
Запасные: Ризнык Дмитрий Качараба Тарас Коваленко Виктор Кривцов Сергей Пятов Андрей Гармаш Денис Буяльский Виталий
16 ноября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

Семью матчами в Европе завершился групповой этапа отборочного раунда на чемпионат мира 2022. Одной из последних решала свою судьбу сборная Украины. «Жёлто-синие», по ходу квалификации уволившие Андрея Шевченко, мечтали только о попадании в стыковые матчи. Для этого команде Украины нужно было побеждать в гостях команду Боснии и Герцеговины и надеяться, что немотивированные французы обыграют финнов.

Боснийцы тоже были лишены мотивации, единственная задача команды Ивайло Петева – громко хлопнуть дверью, порадовать болельщиков домашней победой. Боснийцы играли без травмированного лидера нападения Эдина Джеко, а вот Петраков смог задействовать все лучшие силы: Яремчук, Ярмоленко. Цыганков, Зинченко, Малиновский. Первый момент как раз Руслан и создал. Вырвался на оперативный простор перед штрафной площадь и пробил в угол. Чуть-чуть не попал.

Пристреливались украинцы, явно показывая, кто более мотивирован и голоден. Боснийцы вроде старались, но играли явно без огонька. Дело Малиновского продолжил Зинченко, опасно пробивший метров с 20. Снова мимо. Далее подключили Яремчука, Соболь вырезал классный кросс, Роман в падении замкнул, но направил мяч на миллиметры правее створа. Гол в ворота Боснии явно назревал. Уже и защитник стали ошибаться, перед штрафной подарив мяч Ярмоленко. Вот только Андрей не ждал подарка и промахнулся.

За такую расточительность хозяева могли наказать перед перерывом. После подачи от угла поля Хаджикадунич классно пробил в угол, но Бущан не застоялся – спас свою команду. Вторую половину гости начали чуть спокойнее и подготовили почву для момента, который наконец-то стал голевым. На исходе часа игры Цыганков по левому флангу продрался к лицевой линии, откуда прострелил на ближнюю штангу. Ярмоленко оказался на месте центрального нападающего, стянул на себя защитников и продлил полёт мяча на дальний угол, где одинокий Зинченко спокойно закрыл эпизод – 0:1.

При Петракове сборная Украины играет в очень аккуратный футбол и гол, конечно, всё изменил. Куда больше стерильного владения, аккуратные замены по освежению центра поля (вышли Шапаренко, Зубков), предпочтение коротким передачам. Боснийцы забрали инициативу, даже навалились на ворота Бущана, но реальных проблем не создали. А в концовке матча украинцы добили своего оппонента. Довбик от центра поля убежал на рандеву с Василем и легко того переиграл – 0:2.

В параллельном матче немотивированная сборная Франции сделал подарок «жёлто-синим», в гостях обыграв Финляндию. А голы Зинченко и Довбика позволили Украине победить Боснию и вскочить на вторую строчку, гарантирующую участие в стыковых матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
17 Ноября 2021 в 01:16
Заслуженно.
Ne gusta™
17 Ноября 2021 в 00:54
Эйненей, каклы,моль,шаровары. Энто вам не ц карватами златозубыми ногомячитць.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Гибралтар 1:3 Латвия
окончен Босния и Герцеговина 0:2 Украина
окончен Чехия 2:0 Эстония
окончен Уэльс 1:1 Бельгия
окончен Черногория 1:2 Турция
окончен Голландия 2:0 Норвегия
окончен Финляндия 0:2 Франция
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Ноября
01:55 · Чемпионат мира 2022
Как сборная Уэльса пробилась в плей-офф - видео видео
01:52 · Чемпионат мира 2022
Как сборная Голландии на последних минутах вырвала победу в группе - видео видео
00:49 · Чемпионат мира 2022
Стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 1
00:45 · Чемпионат мира 2022
Голландия дожала Норвегию и пробилась на чемпионат мира, Турция - вторая 1
00:41 · Чемпионат мира 2022
Уэльс отобрал победу у Бельгии и финишировал вторым, опередив чехов
00:28 · Чемпионат мира 2022
Украина удвоила преимущество в матче с Боснией и Герцеговиной
16 Ноября
23:45 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, почему Пьянич не играет с Украиной
22:30 · Чемпионат мира 2022
Лещенко: Вызовите в сборную России Тюкавина и верните Дзюбу 3
22:18 · Чемпионат мира 2022
Финляндия - Франция - 0:2 (закончен)
22:15 · Чемпионат мира 2022
Босния и Герцеговина - Украина - 0:2 (закончен) 1
22:08 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины объявила состав на матч с Боснией и Герцеговиной
18:26 · Испания. Ла Лига
Бэйл досрочно возвращается в «Реал» с новой травмой 1
18:06 · Чемпионат мира 2022
Валентич: «Очень большую роль сыграло то, что 99% игроков сборной Сербии выступают за рубежом» 1 эксклюзив
17:57 · Чемпионат мира 2022
​Блажевич о матче Хорватия – Россия: «Казалось, будто «МЮ» играет против «Братства» из Травника»
16:52 · Чемпионат мира 2022
​Уткин отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России 2
Все новости
Рекомендуем