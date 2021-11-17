Зинченко: «Спасибо сборной Франции, что не подвели»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко дал интервью журналистами после окончания поединка с Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном туре отбора чемпионата мира-2022. «Жёлто-синие» отпраздновали важнейшую победу и смогли пробиться в стыковые матчи за правом выступить на мундиале.

«Добыли нужный результат. Спасибо сборной Франции, что не подвели. Мы сделали только половину работы, весной будет невероятно сложный плей-офф», - передает слова полузащитника Sport.ua.

Стоит отметить, что при жеребьевке украинская сборная будет находиться в числе несеяных команд. Подопечные Петракова узнают своего соперника по полуфиналу 26 ноября.