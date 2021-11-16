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Чемпионат мира по футболу 2022

Стало известно, почему Пьянич не играет с Украиной

16 Ноября 2021 • 23:45 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:1
Украина
5.30 4.30 1.67
2-й тайм

В поединке квалификации ЧМ-2022 сборная Украины в гостях играет против Боснии и Герцеговины. Встреча началась в 22:45 мск.

Стало известно, почему хавбек боснийской команды Миралем Пьянич пропускает встречу.

По информации Klix.ba, Пьянича решил убрать из заявки лично наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев. Причина заключается в том, что полузащитник нарушил дисциплину. Футболист согласился и признал свою вину.

Команды сыграли первый тайм. Пока счет не открыт. Украине очень нужно одержать победу, чтобы побороться за стыковые матчи.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины Миралем Пьянич
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