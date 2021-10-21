Малиновский вернётся в сборную Украины после конфликта с главным тренером

Полузащитник «Аталанты» и один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский осенью потерял место в основном составе национальной команды после прихода на пост главного тренера Александра Петракова. На фоне этого у игрока случился конфликт с наставником, из-за которого он не был вызван на октябрьские матчи.

Однако, по информации местных СМИ, глава УАФ Андрей Павелко поспособствовал тому, чтобы стороны сели за стол переговоров. Как итог, Малиновский отправится в лагерь сборной на заключительный поединок отбора на мундиаль против Боснии и Герцеговины, об этом по ходу своего подкаста на ютуб-канале FootballHub сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Отметим, что в октябре Малиновский дважды попадал в символическую сборную Серии А по итогам тура.