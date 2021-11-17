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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Украины поблагодарил Францию за порядочность

17 Ноября 2021 • 09:06 Комментировать
Финляндия
0:2
Франция
окончен

И. о. наставника сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами после завершения групповой стадии отбора ЧМ-2022. «Жёлто-синие» сумели пробиться в стыковые матчи благодаря победе над Боснией и Герцеговиной и осечке Финляндии в поединке с Францией.

«Парни не боятся никого. Наша цель – путевка в Катар.

Благодарность французам? Им нужно сказать спасибо за порядочность. Всем поздравления и до свидания», - передает слова специалиста «Футбол 24».

Сборная Украины финишировала на второй позиции в группе, уступив прямую путевку на чемпионат мира Франции. «Жёлто-синие» продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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