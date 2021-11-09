Погба пропустит матчи сборной Франции из-за травмы

Звездный хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба из-за травмы, полученной на тренировке, не поможет национальной команде Франции в предстоящих матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022. Об этом рапортуют журналисты AFP.

Полузащитник испытывает болевые ощущения в бедре. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

В этом месяце подопечные Дидье Дешама проведут поединки против сборных Казахстана и Финляндии. Игры пройдут 13 и 16 ноября соответственно.

После шести матчей французы лидируют в своей отборочной группе, опережая ближайшего конкурента на три балла.