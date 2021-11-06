Дешам намерен поработать в клубе по истечению контракта со сборной Франции

В следующем году у Дидье Дешама истекает срок действия контракта с французской ассоциацией футбола. Специалист не исключает, что он не будет продлевать соглашение, чтобы вернуться к работе в каком-то из клубов.

«Мне не хватает этого адреналина, потому что национальные команды играют не так часто. Должность президента в федерации? Мне это не нужно, это больше для политиков. Я нуждаюсь в том, чтобы находиться около бровки на футбольных матчах. У меня будет «жизнь» после сборной Франции», - сказал наставник в интервью журналистам местного издания L’Equipe.

К слову, Франция под руководством Дешама уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира в Катаре.