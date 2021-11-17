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Чемпионат мира по футболу 2022

Муки Пукки: Франция лишила Финляндию стыковых матчей и помогла Украине

17 Ноября 2021 • 00:37 Комментировать
Финляндия
0:2
Франция
окончен

Сборная Финляндии имела задачу сохранить второе место и не пустить в стыки Украину.

Протокол игры  
Финляндия 0:2 Франция
    66' Бензема Карим (0:1)
    76' Мбаппе Килиан (0:2)
Градецки Лукаш Уронен Йере   72' (Тейлор Роберт (   72') Вяйсянен Лео Иванов Роберт О'Шоунесси Даниэль   82' (Похьянпало Йоэль (   82') Хямяляйнен Нико Ниссилья Урхо   82' (Валакари Онни (   82') Шуллер Расмус   9'   64' (Форсс Маркус (   64') Камара Глен Лод Робин Пукки Теэму
Запасные: Йоронен Йессе Араюури Паулус Эрикссон Карлйохан Тойвио Йоона Тенхо Миро Гранлунд Альбин Нисканен Ильмари Йенсен Фредрик
Льорис Уго Кунде Жюль   57' (Коман Кингсли (   57') Юпамекано Део Зума Курт Дюбуа Лео   46' (Павар Бенжамен (   46') Чуамени Орельен Рабио Адриен   86' (Верету Жордан (   86') Динь Люка Гризманн Антуан   67' (Гендузи Маттео (   67') Диаби Мусса   57' (Бензема Карим (   57') Мбаппе Килиан
Запасные: Костиль Бенуа Ленгле Клеман Эрнандес Люка Канте Н'Голо Ареола Альфонс Тео Эрнандес Бен-Йеддер Виссам
16 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

«Трёхцветные», как им и положено в удобоваримой группе, решили вопрос прямого своего прохода на чемпионат мира до последнего тура. То есть в Финляндию они отправились уже со стопроцентным знанием, что стыковые матчи им не достанутся. А вот для финнов это была чрезвычайная игра. Они шли на втором месте, опережая Украину на два очка, а по разнице мячей на один гол. Украинцы параллельно встречались в гостях с Боснией и Герцеговиной.

Первые полчаса в Хельсинки остались за французами. В середине тайма Гризманн немного промахнулся из центра штрафной, а вскоре Мбаппе дальним способом пустил мяч мимо левого угла. За финнов первый удар нанёс Пукки на тридцатой минуте – так себе получилось, Льорису не составило труда намертво поймать мяч. Французы в какой-то степени были поддавлены к своей штрафной, и Пукки ещё пару раз вскорости заставлял их волноваться, но без последствий. До перерыва гости так и не отжали соперника на почтительное расстояние от своей штрафной.

В перерыве Дешам вынужденно заменил Дюбуа, который, по всей видимости, получил растяжение задней мышцы бедра. А вот был ли вынужденным выпуск на поле Бензема? В плане достижения результата – похоже, что да. «Трёхцветные» во втором тайме держали мяч, но до опасности возле чужой ворот вкупе с её конвертацией в голы дело стало доходить после появления на поле Бензема. Того, кого он игнорировал несколько лет, Дешам отрядил в бой на 57-й минуте, и Карим сразу же мог отличиться, когда проверил бдительность Градецкого уколом в ближний угол.

Спустя же несколько минут у финского вратаря не нашлось противоядия не просто от выстрела Бензема, а от такового с рикошетом. Обыгравшись с Мбаппе, форвард «Реала» послал мяч в область правого угла не без отскока от Форсса (0:1). Вразумительного ответа от хозяев не последовало, и гости вскоре довели своё преимущество в счёте до более комфортного. Бензема пронёсся по левому флангу, внедрился в штрафную и поразил дальний угол (0:2).

Таким образом, сборная Финляндии впала в полную зависимость от развития событий в матче Босния и Герцеговина – Украина. «Суоми» не смогли нарушить французский фаворитизм, в концовке они позиционно атаковали безуспешно. В то же время украинцы забили боснийцам два безответных мяча после нулевого первого тайма. Итог – Финляндия падает в группе на третье место, по набранным очкам уступая путёвку в стыки Украине.

Кирилл Иванцов

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