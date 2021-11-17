Муки Пукки: Франция лишила Финляндию стыковых матчей и помогла Украине

Сборная Финляндии имела задачу сохранить второе место и не пустить в стыки Украину.

«Трёхцветные», как им и положено в удобоваримой группе, решили вопрос прямого своего прохода на чемпионат мира до последнего тура. То есть в Финляндию они отправились уже со стопроцентным знанием, что стыковые матчи им не достанутся. А вот для финнов это была чрезвычайная игра. Они шли на втором месте, опережая Украину на два очка, а по разнице мячей на один гол. Украинцы параллельно встречались в гостях с Боснией и Герцеговиной.

Первые полчаса в Хельсинки остались за французами. В середине тайма Гризманн немного промахнулся из центра штрафной, а вскоре Мбаппе дальним способом пустил мяч мимо левого угла. За финнов первый удар нанёс Пукки на тридцатой минуте – так себе получилось, Льорису не составило труда намертво поймать мяч. Французы в какой-то степени были поддавлены к своей штрафной, и Пукки ещё пару раз вскорости заставлял их волноваться, но без последствий. До перерыва гости так и не отжали соперника на почтительное расстояние от своей штрафной.

В перерыве Дешам вынужденно заменил Дюбуа, который, по всей видимости, получил растяжение задней мышцы бедра. А вот был ли вынужденным выпуск на поле Бензема? В плане достижения результата – похоже, что да. «Трёхцветные» во втором тайме держали мяч, но до опасности возле чужой ворот вкупе с её конвертацией в голы дело стало доходить после появления на поле Бензема. Того, кого он игнорировал несколько лет, Дешам отрядил в бой на 57-й минуте, и Карим сразу же мог отличиться, когда проверил бдительность Градецкого уколом в ближний угол.

Спустя же несколько минут у финского вратаря не нашлось противоядия не просто от выстрела Бензема, а от такового с рикошетом. Обыгравшись с Мбаппе, форвард «Реала» послал мяч в область правого угла не без отскока от Форсса (0:1). Вразумительного ответа от хозяев не последовало, и гости вскоре довели своё преимущество в счёте до более комфортного. Бензема пронёсся по левому флангу, внедрился в штрафную и поразил дальний угол (0:2).

Таким образом, сборная Финляндии впала в полную зависимость от развития событий в матче Босния и Герцеговина – Украина. «Суоми» не смогли нарушить французский фаворитизм, в концовке они позиционно атаковали безуспешно. В то же время украинцы забили боснийцам два безответных мяча после нулевого первого тайма. Итог – Финляндия падает в группе на третье место, по набранным очкам уступая путёвку в стыки Украине.

Кирилл Иванцов