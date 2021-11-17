Мбаппе сыграл 300 матчей: на его счету 190 голов и 93 ассиста

Звездный форвард Килиан Мбаппе, правами на которого владеет «ПСЖ», поучаствовал во вчерашнем поединке сборной Франции против Финляндии в квалификации чемпионата мира-2022. «Трёхцветные» отпраздновали победу со счетом 2:0. В активе 22-летнего нападающего гол и ассист.

Этот поединок стал для Килиана 300-м в профессиональной карьере, сообщается в твиттер-аккаунте Ромена Колле-Годена. На счету Мбаппе 190 забитых мячей и 93 голевые передачи.

Добавим, что сборная Франции набрала 18 баллов и финишировала на первом месте в группе. Подопечные Дидье Дешама получили прямую путевку на мундиаль-2022.