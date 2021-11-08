Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 322 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Погба получил повреждение

08 Ноября 2021 • 21:33 Комментировать
Финляндия
...
Франция
16.11 22:45

Хавбек сборной Франции Поль Погба попал в лазарет. Это произошло на тренировке команды, сообщает пресс-служба «Ле Бле».

На занятии произошло следующее. Полузащитник пробил по воротам, а затем схватился за заднюю поверхность бедра и стал хромать.

В итоге полузащитнику не удалось продолжить тренировку. Пока неизвестно, сколько Погба проведет в лазарете.

В ноябре французам предстоит провести два поединка. 13 ноября Франция на своем поле сразится с Казахстаном, а 16 ноября сыграет на выезде против Финляндии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:33 · Чемпионат мира 2022
Погба получил повреждение
20:21 · Чемпионат мира 2022
Головин прибыл в расположение сборной России
11:54 · Чемпионат мира 2022
Самошников рискует пропустить матчи сборной России
09:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не хочет отпускать Месси в сборную Аргентины 2
07 Ноября
13:57 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини и Бонуччи могут не сыграть в решающем матче против Швейцарии
06 Ноября
19:49 · Чемпионат мира 2022
Дешам намерен поработать в клубе по истечению контракта со сборной Франции
12:26 · Чемпионат мира 2022
Жиру: «Возвращение Бензема внесло дисбаланс в игру сборной Франции» 2
05 Ноября
23:23 · Чемпионат мира 2022
Манчини: Победа на Евро-2020 особенная
22:50 · Чемпионат мира 2022
Кавани не попал в заявку сборной Уругвая на ноябрьские поединки квалификации ЧМ-2022
21:16 · Чемпионат мира 2022
Футболист «Спартака» Тиль включён в состав сборной Голландии на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
18:08 · Чемпионат мира 2022
Винисиус получил свой вызов в сборную Бразилии в связи с травмой Фирмино
17:37 · Чемпионат мира 2022
Влашич будет готов к матчу сборной Хорватии против России
17:33 · Чемпионат мира 2022
​Месси может сыграть против Бразилии
16:33 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике впервые за полгода вызвал в сборную Испании игрока «Реала»
14:40 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону фото
Все новости
Рекомендуем