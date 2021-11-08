Погба получил повреждение

Хавбек сборной Франции Поль Погба попал в лазарет. Это произошло на тренировке команды, сообщает пресс-служба «Ле Бле».

На занятии произошло следующее. Полузащитник пробил по воротам, а затем схватился за заднюю поверхность бедра и стал хромать.

В итоге полузащитнику не удалось продолжить тренировку. Пока неизвестно, сколько Погба проведет в лазарете.

В ноябре французам предстоит провести два поединка. 13 ноября Франция на своем поле сразится с Казахстаном, а 16 ноября сыграет на выезде против Финляндии.