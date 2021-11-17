Президент Украины прокомментировал выход сборной в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборная Украины все же смогла занять второе место в своей группе отбора ЧМ-2022 и получила право сыграть в стыковых матчах. Это стало возможно благодаря гостевой победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) и осечке финнов в игре с французами (0:2).

Своими эмоциями от результата поделился президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем поддерживать парней и сорвем глотку, когда им удастся выйти на мундиаль. Верю, что так и будет. Ведь эти парни - сборная Украины!», - гласит сообщение президента в «Фейсбуке».

Украинская сборная финишировала на второй строчке с 12 баллами. «Жёлто-синие» попадут в число несеяных команд при жеребьевке, которая состоится 26 ноября.