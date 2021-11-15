Сборная Украины не собирается увольнять своего главного тренера в случае неудачи в игре с боснийцами

На днях появилась информация, что заключительный поединок группового этапа отбора на чемпионат против Боснии и Герцеговины станет определяющим не только для сборной Украины, но и для нынешнего наставника команды Александра Петракова.

Согласно предварительным данным, в случае поражения или ничьи специалист будет уволен со своей должности. Однако, эти слухи опроверг неофициальный телеграм-канал УАФ «Тайны Футбола».

Источник уверяет, что судьба Петраковане будет решаться в ближайшем поединке. Но, если же Украина пройдет в раунд плей-офф, то он избавится от приставки исполняющего обязанности главного тренера.