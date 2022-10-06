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Лига Европы

Рэшфорд: «Могли бы и лучше сыграть»

06 Октября 2022 • 23:31 Комментировать
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал события матча третьего тура Лиги Европы, в котором его команда с трудом переиграла кипрскую «Омонию». Рэшфорд записал на свой счет в этой игре два мяча.

- Дело сделано, но, право, хотелось бы сыграть лучше. Мы неплохо защищались, но совершали ошибки. Первые 35 минут, до их гола, мы хорошо играли, но недостаточно динамично. Замены позволили нам стать динамичнее. После этого пришли и голы, - цитирует слова английского форварда BT Sport.

Ответный матч в рамках четвертого тура Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» состоится через неделю, 13 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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