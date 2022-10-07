Скоулз - об игре Роналду: «Криштиану исправится»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду во вчерашнем матче групповой стадии Лиги Европы против «Омонии» (3:2). 37-летний форвард вышел в основном составе и отдал голевую передачу.

«У Криштиану было много моментов, чтобы забить гол. Но он ими не сумел воспользоваться. Не думаю, что его неудачная серия затянется надолго. Роналду точно исправится. В следующем матче он докажет это», - передает слова Скоулза BT Sport.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут против «Эвертона» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги.