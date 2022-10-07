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Лига Европы

Скоулз - об игре Роналду: «Криштиану исправится»

07 Октября 2022 • 07:21 Комментировать
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду во вчерашнем матче групповой стадии Лиги Европы против «Омонии» (3:2). 37-летний форвард вышел в основном составе и отдал голевую передачу.

«У Криштиану было много моментов, чтобы забить гол. Но он ими не сумел воспользоваться. Не думаю, что его неудачная серия затянется надолго. Роналду точно исправится. В следующем матче он докажет это», - передает слова Скоулза BT Sport.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут против «Эвертона» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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