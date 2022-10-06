Рэшфорд высказался об уровне Марсьяля

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о важности Антони Марсьяля после победы над «Омонией» в поединке Лиги Европы.

«Марсьяль — важный игрок для нас и всегда им был. Когда Антони заряжен, он просто невероятен. Мне всегда нравилось играть с ним. Было приятно пообщаться с ним сегодня», — приводит слова вице-чемпиона Европы BT Sport.

Также Маркус прокомментировал победу над кипрским коллективом, отметив, что в обороне его партнёры теряли концентрацию, что позволило «Омонии» забить дважды.

Напомним, что «красные дьяволы» выиграли со счётом 3:2, набрав шесть очков в своей группе второго по важности еврокубка.

