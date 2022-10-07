Роналду двумя словами отреагировал на победу «МЮ» в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Омонией» со счетом 3:2. Этот результат посредством социальных сетей прокомментировал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Молодцы, парни», - говорится в публикации 37-летнего бомбардира.

Во вчерашнем поединке Криштиану отметился результативной передачей.

По итогам трех туров подопечные Эрика тен Хага занимают второе место в группе, отставая на три очка от лидирующего «Реала Сосьдеда». В следующем матче Лиги Европы «МЮ» сыграет с «Омонией» на «Олд Траффорд».